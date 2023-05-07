«القوى العاملة» تعلن استعداداها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

كشفت وزارة القوى العاملة عن استعدادها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف منحة العمالة غير المنتظمة، إذ حددت موعد صرفها بعد الانتهاء من إجراءات إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك في إطار تحسين أحوال المواطنين وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة من المواطنين.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وتابعت الوزارة أنه من بين الإجراءات التي من المقرر اتخاذها، البدء الفعلي في إنشاء وتأسيس صندوق الطوارئ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، إذ يجرى إجراء مناقشة للاقتراح الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة بشكل اجتماعي واقتصادي، ومن ثم اطلاع مجلس الوزراء على ما جرى من المناقشة ثم التصديق بقرار جمهوري.

تشكيل صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة

وأضافت الوزارة أنها هي الجهة المنوطة بشؤون وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وتشكيل صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، ومجلس ادارته والذي من المقرر أن يضم في عضويته ممثلين من الوزارت المعنية وهي «وزارة التخطيط والتضامن الاجتماعي والمالية واتحاد العمال، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المكزي للتعبئة والإحصاء».

وأوضحت وزارة القوي العاملة، أن أول قرار لصندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف منحة 1000 جنيه 2023 للعمالة غير المنتظمة للفئات المستحقة، وهي الفئات الذين لم يستفيدوا من أي برامج حماية اجتماعية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.