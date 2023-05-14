كم يدفع البنك الأهلي عائدا على وديعة العام؟.. دورية صرف متنوعة

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على وديعة العام لشهر مايو 2023، بدوريات صرف متنوعة، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023 من البنك الأهلي المصري، على وديعة العام بدوريات صرف متنوعة، يكون العائد 7.31% شهريًا.

سعر العائد على وديعة العام

ويحصل صاحب وديعة العام على عائد 7.32% ربع سنويًا، أو 7.36% نصف سنويًا، أو 7.50% سنويًا.

ويبلغ الحد الأدنى للودائع في البنك الأهلي المصري ذات دوريات صرف متنوعة، ألف جنيه، والمدة تكون من سنة وحتى 7 سنوات.

أسعار العائد على الودائع

وسعر العائد على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

والعائد على وديعة الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات، 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا، ونفس المبلغ على وديعة الـ6 سنوات وأقل من 7 سنوات، وكذلك وديعة الـ7 سنوات فأكثر.