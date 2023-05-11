كم يدفع البنك الأهلي على وديعة العامين في نهاية المدة؟.. عائد مرتفع

كشف البنك الأهلي المصري أسعار العائد على الودائع في شهر مايو 2023، من بينهم وديعة العامين بعائد يصرف في نهاية المدة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري على وديعة العامين يكون الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد.

كم يدفع البنك الأهلي عائدا على وديعة العامين؟

وبالنسبة لسعر العائد على وديعة العامين يكون 7.50%، ويمكن استرداد الوديعة قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة من البنك الأهلي المصري.

وودائع البنك الأهلي المصري بعائد يصرف في نهاية المدة، تبدأ من أسبوع وحتى 7 سنوات، ويكون سعر العائد على وديعة الأسبوع حتى 15 يومًا 5%، ومن 15 يوم لأقل من شهر نفس المبلغ.

أسعار العائد على أبرز ودائع البنك الأهلي

والودائع الأقل من شهر يكون الحد الأدنى لها 100 ألف جنيه، ووديعة الشهر بعائد 6.50%، والـ6 أشهر 7%، والـ3 سنوات 7%، والـ5 سنوات 6.75%، والـ7 سنوات فأكثر 6.75%.