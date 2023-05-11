كل ما تريد معرفته عن قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. بدون ضامن

كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل قرض السيارة لشهر مايو 2023، بدون ضامن، وتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه للموظفين، و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري، على قرض السيارة، يتيح تمويل يصل إلى 100%.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي المصري فترات سداد مختلفة، تبدأ من عام إلى 7 سنوات، وبسعر عائد تنافسي، ويحتاج العميل حد أدنى صافي للدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

ومن المميزات التي يقدمها البنك الأهلي المصري على قرض السيارة، بدون مصاريف فتح حساب أو استعلام ائتماني، وهناك برامج مختلفة لجميع قطاعات العملاء، سواء برنامج موظفين بتحويل راتب، أو إثبات الدخل.

كما أعلن البنك عن توافر برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة، وتمويل 60%، وبرنامج اصحاب أعمال ومهن حرة، بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%، أو 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

شروط قرض السياة من البنك الأهلي

ومن المستندات المطلوبة الأساسية، صورة بطاقة الرقم القومي، وفاتورة مرافق، ومن شروط البنك الأهلي المصري ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض، بالنسبة للموظفين.

كما تتضمن الشروط ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا، و لا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض، بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.