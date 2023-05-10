أسعار العائد على حسابات التوفير من البنك الأهلي.. حسب الرصيد ودورية الصرف

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على الحسابات لشهر مايو 2023، ومن بينها حسابات التوفير بالعملة المحلية، والذي يبدأ بحد أدنى 3 آلاف جنيه، بدوريات صرف متنوعة ما بين شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مايو 2023، على حسابات التوفير، يكون الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه، ويمكن للمصري والأجنبي والقاصر باسم تحت الولاية أو الوصاية أو الهبه، فتح الحساب.

بداية احتساب العائد على حسابات التوفير

ويتم احتساب العائد على حساب التوفير بداية من 3001 جنيه، ومتوفر دورية عائد متنوعة شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

ويمكن أن يصل سعر العائد إلى 8.80% شهريًا، وإلى 8.85% ربع سنويًا، و8.90% نصف سنويًا، و9.00% سنويًا، وذلك في حالة إذا ما كان المبلغ في رصيد الحساب أكثر من 20 مليون جنيه.

أسعار العائد على حسابات التوفير

وبالنسبة لسعر العائد على مبلغ من 3001 إلى 5000 جنيه، يكون 5.00% شهريًا و5.05% ربع سنويًا، و5.10% نصف سنويًا، و5.20% سنويًا.

وسعر العائد لمبلغ 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، يكون 6.25% شهريًا، و6.35% ربع سنويًا، و6.40% نصف سنويًا، و6.50% سنويًا.

ومن المميزات التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملاء حسابات التوفير، مرونة في صرف العائد، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحساب مشترك وبطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.