أمريكا تثمّن جهود السيسي في التوصل لهدنة بين إسرائيل وفلسطين

ثمّنت الولايات المتحدة الأمريكية، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدبلوماسية المهمة، التي قادت إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد: «ممتنون لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين».

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بوساطة الحكومة المصرية

وأشار البيان إلى أنّ الولايات المتحدة ترحب بإعلان الليلة الماضية عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بوساطة الحكومة المصرية، بعد نحو 5 أيام من القتال.

وأكد البيت الأبيض في بيانه أنّ المسؤولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذه الهدنة لوقف الأعمال العدائية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح واستعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.