الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال في غزة وبلاطة امتداد للعقلية الاستعمارية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها الاقتحام الدموي لمخيم «بلاطة»، في نابلس بالضفة الغربية، صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن استشهاد شابين وإصابة عدد آخر.

محاولات إسرائيلية لتكريس الحلول العسكرية

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي قبل قليل، الاقتحام الدموي وحرب الاحتلال على قطاع غزة، حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اليومي للأوضاع في ساحة الصراع، بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية، في محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية في التعامل مع قضية شعبنا بديلًا عن الحلول السياسية، وتعد تخريبًا متعمدًا لأي جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

الخارجية الفلسطينية تحمّل الاحتلال المسئولية

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على أبناء الشعب الفلسطيني، هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع، وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي، بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بموقف دولي وأمريكي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي، والجنائية الدولية للخروج عن صمتها والإسراع في تحقيقاتها على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.