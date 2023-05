أحدث تغريدات إيلون ماسك على «تويتر» تثير الجدل.. ماذا يقصد؟

يحيط الغموض برجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والذي يعد واحدًا من أغنى أثرياء العالم، تزامنًا مع إطلاقه العديد من التصريحات عبر منصة التواصل الاجتماعي التي أصبح مالكًا لها «تويتر».

ووفقًا لأحدث تغريداته عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، فإنَّ إيلون ماسك يُصر على أن يكون غامضًا، حيث دوَّن الآتي؛ «Like an account on this platform»، والتي تعني؛ «مثل حساب على هذه المنصة».

غموض تدوينات إيلون ماسك على تويتر

فيمَ لم يوضح مالك تويتر، إيلون ماسك - حتى الآن - ماذا يعني بهذه التغريدة التي أطلقها على موقع عبر الموقع صباح اليوم الأحد على صفحته الرسمية، ولو بتغريدة جديدة.

ووفقا للتعليقات على تغريدة إيلون ماسك الأخيرة، فإنَّ غالبية المتفاعلين معها رأوها ساخرة، في حين أنَّ البعض يراها مجرد إصرار منه على موقفه من الذكاء الاصطناعي الذي أظهره للعلن مؤخرًا، ليعلق أحد المتابعين على تغريدته قائلًا، «إنَّه موقع للويب، حيث يمكنك إنشاء حساب، واستخدامه للقيام بالعديد من الأشياء».

إيلون ماسك يثير الجدل بصور مع روبوت يُدعى كاتانيلا

وبعد أن نشر إيلون ماسك صور له وهو يرقص برفقة فتاة روبوت مصممة على شكل أنثوي وتُدعى «كاتانيلا»، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على التصرف الغريب المدير التنفيذي لموقع تويتر.

كاتانيلا.. فتاة أحلام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

فيما أدعى بعض رواد مواقع التواصل زواج الملياردير الشهير من كاتانيلا، أو أنها زوجته المستقبلية والمحتملة، وكاتانيلا وفقا لماأعلنه المدير التنفيذي لتويتر هي أول فتاة آلية صنَّعها إيلون ماسك وفقًا لآليات الذكاء الاصطناعي بتصميم وشخصية ومواصفات أنثوية لم يجدها بأي فتاة طبيعية أو «من عالمنا الحقيقي».