من هي ليندا ياكارينو؟.. اختارها إيلون ماسك رئيسا تنفيذيا لتويتر

قرر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «تويتر» تعيين ليندا ياكارينو لتولي منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة التغريدات القصيرة، مؤكداً أنها ستركز في مهامها بشكل أساسي، على العمليات التجارية، بينما يتولى ماسك بنفسه التركيز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة للشركة.

وقال إيلون ماسك إنه يتطلع للعمل مع ليندا ياكارينو، منوها إلى أنها ستبدأ العمل خلال ستة أسابيع تقريباً، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر.

من هى ليندا ياكارينو؟

- ولدت ليندا ياكارينو عام 1963 في نيويورك.

- في عام 1985 تخرجت من جامعة بنسلفانيا، حيث درست العلوم الإنسانية والأنشطة في مجال الاتصالات.

- بدأت حياتها المهنية في صناعة الإعلام كمتدربة في قسم التخطيط الإعلامي في NBCUniversal.

- منذ عام 1992، عملت في شركة الوسائط المتعددة Turner Entertainment، حيث شغلت في البداية منصب نائب الرئيس التنفيذي ثم رئيس العمليات التنفيذية لمبيعات الإعلانات.

- عادت إلى NBCUniversal في عام 2011.

- تولت في البداية مسؤولة المبيعات وخدمات التلفزيون والإعلان الرقمي.

- في الفترة بين عامي 2012 و2020، تولت مسؤولية قسم الإعلان وقسم خدمة العملاء.

- في عام 2020، أصبحت مديرة الإعلانات والشراكات العالمية، ولعب دورًا رئيسيًا في إطلاق خدمة البث المدعومة بالإعلانات Peacock.

ضمن فريق الرئيس السابق دونالد ترامب

- في عام 2018، عين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ليندا ياكارينو في مجلس الرئيس للرياضة واللياقة والتغذية.

- عملت رئيسة لمنظمة Ad Council الأمريكية غير الربحية في عام 2021، جنبًا إلى جنب مع عملها ضمن فريق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.