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«الخارجية الأمريكية» تشيد بدور مصر الحاسم في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

كتب:

أ ش أ
10:43 ص | الأحد 14 مايو 2023
غزة

غزة

أشادت الخارجية الأمريكية، بالدور المصري الحاسم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين في قطاع غزة.

ورحبت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار، متعهدة بمواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز الهدوء في الأسابيع والأشهر المقبلة.

واعتبرت الخارجية الأمريكية إن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمان، وأن يتمتعوا بالتساوي بالحرية والازدهار والديمقراطية.

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بقلم أ ش أ