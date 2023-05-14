وظائف محافظة أسيوط.. تفاصيل 6 آلاف فرصة عمل للشباب في مختلف القطاعات

وظائف محافظة أسيوط الذي يقدمها ملتقى توظيف الشباب، غدًا الإثنين، تتضمن 6 الآف فرصة عمل في مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والخدمي والغذائي والاستثمار العقاري.

وظائف محافظة أسيوط

وتنوعت وظائف محافظة أسيوط ما بين (عضو فريق - كاشير - ستيورد - سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات- عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد - مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين- عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات- عمال إنتاج – عمال مكواه- مسؤول مبيعات- إشراف – أمن – عمال نظافة)، وتقدم هذه الفرص مزايا مختلفة مثل التأمين صحي، وبدل انتقال، أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا.

موعد الملتقى التوظيفي في محافظة أسيوط

ويقام ملتقى وظائف أسيوط على مدار يوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا بحديقة الفردوس بحي شرق أسيوط، ضمن برنامج «فرصة» الذي ينظم بالتعاون بين وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي ومكتب منظمة العمل الدولية ومحافظة أسيوط.

ويعد هذا الملتقى الذي يقام بمحافظة أسيوط من أكبر ملتقيات التوظيف التي تقام بالمحافظة، وتقدم أكبر عدد من فرص العمل.