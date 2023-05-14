رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وظائف محافظة أسيوط.. تفاصيل 6 آلاف فرصة عمل للشباب في مختلف القطاعات

كتب:

حسن عبد النعيم
11:07 ص | الأحد 14 مايو 2023
وظائف أرشيفية

وظائف أرشيفية

وظائف محافظة أسيوط الذي يقدمها ملتقى توظيف الشباب، غدًا الإثنين، تتضمن 6 الآف فرصة عمل في مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والخدمي والغذائي والاستثمار العقاري. 

وظائف محافظة أسيوط 

وتنوعت وظائف محافظة أسيوط ما بين (عضو فريق - كاشير - ستيورد - سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات- عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد - مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين- عامل إنتاج - مساعد إنتاج -  عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات- عمال إنتاج – عمال مكواه- مسؤول مبيعات- إشراف – أمن – عمال نظافة)، وتقدم هذه الفرص مزايا مختلفة مثل التأمين صحي، وبدل انتقال، أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا.

موعد الملتقى التوظيفي في محافظة أسيوط 

ويقام ملتقى وظائف أسيوط على مدار يوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا بحديقة الفردوس بحي شرق أسيوط، ضمن برنامج «فرصة» الذي ينظم بالتعاون بين وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي ومكتب منظمة العمل الدولية ومحافظة أسيوط.

ويعد هذا الملتقى الذي يقام بمحافظة أسيوط من أكبر ملتقيات التوظيف التي تقام بالمحافظة، وتقدم أكبر عدد من فرص العمل.

 

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق مخزن مستلزمات طبية دون وقوع إصابات في أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يجري زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي ويمنح مكافأة شهرا للنوبتجيين

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة أسيوط

«الداخلية»: القبض على 36 متهما بتهمة حيازة الأسلحة في أسيوط
بقلم حسن عبد النعيم