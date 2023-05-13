رئيس جامعة أسيوط يجري زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي ويمنح مكافأة شهرا للنوبتجيين

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت 13 مايو 2023م، زيارة مفاجئة لمستشفى أسيوط الجامعي الجديد التابع لمستشفيات جامعة أسيوط، للوقوف على سير العمل، والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

جودة في الخدمات

راجع رئيس جامعة أسيوط انتظام الأطقم الطبية والعاملين، وتبين انتظام سير العمل بالمستشفى، والذي يؤثر بالإيجاب على تقديم الخدمة الصحية ووجه رئيس جامعة أسيوط الشكر للفرق الطبية والعاملين باستقبال المستشفى، لما لمسه من جودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، بصرف مكافأة شهر للنوبتجيين المتواجدين بالمستشفى أثناء الزيارة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل .

تكنولوجيا صناعة السكر

وكان الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شارك في اجتماع المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكميلية رقم (95) ، الذي عقد بالمقر الرئيسي بشركة السكر والصناعات التكميلية المصرية بالقاهرة.

كما ناقش المجلس اجراءات استكمال تجهيز معمل تكنولوجيا صناعة السكر وكذلك معمل التكنولوجيا الحيوية الصناعية، وتشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية، وتنظيم التدريب الميداني لطلاب المستوى الثالث بالكلية، وقيام الدكتورة مارلينا كاريوني أستاذة العلوم الكيميائية والنانو تكنولوجي من جامعة تورفيجاتا الايطالية بإلقاء بعض المحاضرات لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في مجال التطبيقات الصناعية للنانو تكنولوجي.