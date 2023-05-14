زاهي حواس: شاركت في إنتاج فيلم كليوباترا الجديد للرد على محاولات تزييف التاريخ

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس عن مشاركته في إنتاج فيلم وثائقي جديد عن الملكة كليوباترا، بالتزامن مع عرض فيلم مثير للجدل عنها، وتظهر خلاله سمراء البشرة.

وأضاف زاهي حواس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه شارك في إنتاج الفيلم الوثائقي الجديد، إلى جانب صوفيا عزيز، وصوره كورتيس رايان صانع أفلام شاب مستقل، والممثل دي بي وودسايد، كما شارك به عدد من علماء المصريات مثل الدكتورة كاثلين مارتينيز والدكتورة سحر سليم.

وأوضح عالم الآثار أنَّ الفيلم الوثائقي الجديد كان مهمًا جدًا للرد على تزييف التاريخ الذي جاء في الفيلم الذي عرضته إحدى المنصات عن الملكة المقدونية والتي ظهرت خلاله على غير الحقائق التاريخية ببشرة سمراء اللون.

فيلم «كليوباترا» محاولة فاشلة لتزييف التاريخ

وأشار زاهي حواس إلى أنَّ فيلم الملكة كليوباترا الذى أذاعته إحدى المنصات يوم 12 مايو الماضي، يُمثل محاولة فاشلة لتزييف الحضارة المصرية، ومحاولة للتشكيك في أسماء تاريخية لامعة مثل الملكة كليوباترا للادعاء بأنَّ الحضارة المصرية سوداء.

الملكة كليوباترا لم تكن سوداء على الإطلاق

وأوضح أنَّ الملكة كليوباترا لم تكن سوداء على الإطلاق، إذ كانت يونانية الأصل، مشيرًا إلى أنَّه إذا ما شاهدنا تماثيل وأشكال التماثيل الخاصة بأبيها وأخيها فلن نجد أي دليل يؤيد الادعاء بأنها كانت سوداء البشرة.

وتابع: الملكة كليوباترا كانت شقراء وإذا أعدنا النظر على واجهة معبد حتحور إله الحب والجمال في دندرة سنجد لها منظرًا واضحاً هي وابنها «قيصرون» دون أن توجد أي ملامح سوداء على وجهها، إضافة إلى شكلها على العملة والذى يظهرها بصورتها الحقيقية بملامح بيضاء.

وأوضح أنَّ الحضارة المصرية القديمة ليست حضارة سوداء وهناك مناظر للفرعون علي المعابد والمقابر وهو يضرب الأعداء وأمامه أشخاص من أفريقيا وليبيا وآسيا ،موضحا أنه لا يوجد أى شبه بين الفرعون والشعوب المجاورة.