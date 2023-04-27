قناة الوثائقية تعرض سلسلة «جذور مصر القديمة» مع زاهي حواس في مايو المقبل

أعلنت قناة الوثائقية، استحواذها على السلسلة الوثائقية التي تحمل اسم «جذور مصر القديمة»، والتي يقدمها عالم المصريات الشهير دكتور زاهي حواس، ومن المقرر عرضها خلال شهر مايو المقبل.

تاريخ مصر القديمة

وتستعرض السلسلة الوثائقية جذور مصر القديمة، عبر القناة الوثائقية، تاريخ مصر القديمة، وعجائبها التي ستظل حديث العالم، مُسلطة الضوء على الحياة اليومية للمصري القديم من خلال لغته، وملابسه، وطعامه، وصناعته، وزراعته، وفنه.

معلومات تاريخية

كما تتناول السلسلة معلومات مثيرة عن أهرامات الجيزة، والعالم الديني للمصريين القدماء، إلى جانب العلوم التي تمكنوا من التقدم فيها.