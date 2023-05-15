أسماء العشر الأوائل بالأول والثاني الإعدادي في «أزهري الغنايم» بأسيوط

أعلن معهد الغنايم الإعدادي الأزهري بنين، التابع لمنطقة أسيوط الأزهرية، العشر الأوائل بالصفين الأول والثاني الإعدادي، بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2022/2023 .

الصف الأول الإعدادي

وتضمنت أسماء العشر الأوائل بالصف الأول الإعدادي حصول الطالب عمرو عمارة حافظ عمارة على المركز الأول، وعلاء كمال أحمد زكي، على المركز الثاني، وعبدالله سرحان رسمي سرحان، على المركز الثالث، ومعاذ عبدالشافي حسن عبدالقادر، على المركز الرابع، وعبدالرحمن أحمد خلف محمد، على المركز الخامس، وعمرو عبدالفتاح عبدالرؤوف أحمد، على المركز السادس، وأحمد بخيت فاضل بخيت، على المركز السابع، وأحمد محمود عبدالعليم جودة، على المركز الثامن، وإسلام ممدوح عبداللطيف سليم، على المركز التاسع، وأحمد محمد سليمان حسين، على المركز العاشر.

الصف الثاني الإعدادي

كما تضمنت قائمة العشر الأوائل بالصف الثاني الإعدادي فوز الطالب عبدالرحمن عمار ثابت أحمد بالمركز الأول، وعبدالرحمن محمد أحمد عبدالرحمن، بالمركز الثاني، ومصطفى فؤاد مصطفى إبراهيم، بالمركز الثالث، والحسين طه كمال عبداللاه، بالمركز الرابع، وعبدالفتاح عمر عزوز محمدين، بالمركز الخامس، وبدري عبدالجابر عبدالصبور عبداللاه، بالمركز السادس، ومصطفي محمد عبدالصبور محمد، بالمركز السابع، ومحمد مدحت قباري علي، بالمركز الثامن، وعبدالرحمن يونس عبدالعزيز يونس، بالمركز التاسع، ومعاذ محمد عبدالنعيم محمد، بالمركز العاشر.