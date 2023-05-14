شيماء البرديني: أزمة السودان أثبتت قوة الإرادة المصرية ووعي القيادة السياسية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ الانعكاس الإيجابي لمشروعات «حياة كريمة» يكون على الجميع وليس فقط المستفيدين من المبادرة الرئاسية، إذ أنَّ تحسين حياة أي مواطن ينعكس على الجميع بفارق مستوى التعليم والثقافة والتعامل والوعي بالقضايا التي تشغل الدولة، وهذا لن يحدث إلا بعد حصول الفرد على الخدمات الأساسية، وهو ما تحاول الدولة تحقيقه في عدد من المناطق، فالمواطن تعود له حقوقه الآن بعدما تحولت في فترة من الفترات لأمنيات، مشيرة إلى أنَّ سلوك المواطنين تغير تمامًا وأصبح المواطن لديه وعي بما يتمّ بذله من جهد لأجله من قبل الدولة.

شيماء البرديني: أصبح الآن لدينا أول مدينة صيد متكاملة في مصر توفر آلاف الوظائف

وأضافت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، خلال حوارها مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنّه الآن أصبح لدينا أول مدينة صيد متكاملة في مصر توفر آلاف فرص العمل وعشرات المصانع في تخصصات صناعية فاصلة ومحورية، وتدعيم للتجارة الداخلية والخارجية، فالمشروعات التنموية جميعها قومية لأنَّ أهدافها تنموية.

وشرحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» أنَّه على الرغم من مرارة الأزمة السودانية على المجتمع المصري كونها دولة شقيقة، إلا أنَّه إثبات لقدرة الدولة المصرية على كل المستويات، خاصة مستوى صناعة القرار، إذ تتدخل مصر لإنهاء الصراعات على كل المستويات من مناقشات أو حث على التهدئة، وعلى المستوى الإنساني خطوط وجسور ممدودة برية وبحرية وجوية تنقل الأجانب والمصريين والسودانيين عبر الحدود مع تواجد للأجهزة المختلفة للتيسير وحل المشكلات التي تواجه القادمين من السودان، وكل ذلك يثبت القدرة والقوة والإرادة المصرية ووعي القيادة السياسية.

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أنَّ المجتمع المصري يجيد الوقوف بجانب أشقائه ممن يمرون بالأزمات، إذ تشهد محافظة أسوان ومحافظات مصر المختلفة استقبال الوافدين السودانيين بكرم ضيافة كبير، هذا إلى جانب التأهيل النفسي لهم من المختصين فور وصولهم المناطق الحدودية.