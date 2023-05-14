شيماء البرديني: الحوار الوطني تأسيس لوعي افتقدناه في السنوات الماضية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ مصر تمتلك موقعا جغرافيا متميزا، وهي دولة محورية يسهل لها حركة التجارة مع قارات ودول العالم المختلفة، بفضل موقعها الجغرافي، موضحة أن السنوات الأخيرة كان التركيز بشكل كبير على قناة السويس باعتبارها المحور الاستراتيجي الأهم على مستوى التجارة، وما حدث في قناة السويس على مدار الـ8 سنوات السابقة من تحويلها لمحور استراتيجي مهم من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حجر أساس لتكرار الأمر لعدد من المشروعات، هذا لوجود إمكانية كبيرة وفرصة عظيمة لأكثر من منطقة صناعية بمصر تتحول لمركز تجارة عالمي من خلال خدمات توفرها الدولة.

البرديني: الموقع الجغرافي فقط لن يقوم بتحويل المنطقة لمنطقة لوجيستية

وأكدت أن الموقع الجغرافي فقط لن يحول المنطقة لأخرى لوجيستية، ولكن الخدمات المقدمة توفر فرص استثمارية رهيبة، وما حدث بقناة السويس سيتكرر بكثير من المناطق الصناعية واللوجيستية بمصر خلال الفترة المقبلة.

البرديني: الحوار الوطني بداية الوعي

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ الحوار الوطني بداية الوعي، والمحور الاقتصادي والمجتمعي بالحوار للحديث عن القضايا الراهنة بالفعل، والمحور السياسي هو ترسيخ لعدد من المبادئ وأهمها الحوار، موضحة أن ما يحدث تأسيس لوعي افتقدناه في السنوات الماضية، والقيادة السياسية واعية لما يجرى حولنا بالعالم، إذ يوجد لدينا صراعات بمناطق مختلفة على مستوى العالم.

البرديني: المشروعات أصبحت تنفذ بشكل متكامل

وتابعت «البرديني» أن المشروعات الزراعية التي تفتتحها الدولة تتميز بوجود مجتمعات صناعية حول المجتمعات الزراعية، لتصنيع ما يخرج من الأرض، فالمشروعات أصبحت تنفذ بشكل متكامل، إذ تنمية الأرض واستصلاحها، وإنشاء المصانع والمناطق التي تحولها لسبيل تجارة داخلية وخارجية.

وأضافت أن المجتمعات العمرانية الجديدة التي توفرها وزارة الإسكان تجاوزت مجرد توفير منزل، إذ يجرى توفير الخدمات من صرف صحي ومد خطوط كهرباء وغاز طبيعي وحماية اجتماعية، ومكاتب البريد والتأمينات، وغيرها، من أجل تحقيق الحياة الكريمة.