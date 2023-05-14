رئيس جامعة قناة السويس: لدينا رغبة لتطوير البحث العلمي في مصر

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن هناك رغبة لتطوير البحث العلمي في مصر والاستفادة منه، وأنّ الجامعات الحكومية ليست بعيدة عن البحث العلمي الهادف، حيث حققت الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وظهرت الكثير من الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، كما تظهر بالتصنيفات ذات الصلة بالعلوم التخصصية مثل الطب والصيدلة والعلوم والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.

تميز كبير للبحث العلمي

وأضاف «مندور» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «البحث العلمي في مصر، والباحثون المصريون الذين يسافرون خارج مصر يتميزون ويحققون إنجازات رائعة، وهذا ما يدل على أن الباحث المصري جرى تأسيسه علميا بشكل مميز للغاية في مرحلة البكالوريوس».

الدولة لا تتحمل كل مسؤولية البحث العلمي

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أنّ الدولة لا تتحمل كل مسؤولية البحث العلمي لأنه منظومة متكاملة، لذا لا توجد أي دولة في العالم تتحمل مسؤوليته والتنمية بمفردها، ومن ثم، فإن شركات القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والمؤسسات الاستثمارية يجب أن تضطلع بمسؤولياتها، حيث ستستفيد من البحوث العلمية والاستثمار في البحث العلمي.

ولفت إلى أن معظم رؤساء الجامعات اشتركوا في الندوات الأولى للحوار الوطني، وسيشاركون في الندوات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي من أجل إيضاح الرؤية.