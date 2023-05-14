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ضبط صاحب ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة في الشرقية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:28 ص | الأحد 14 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم في بلبيس، لإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه، وبحوزته (8 فرد محلي وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع – مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

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