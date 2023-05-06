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ضبط شخص متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

كتب:

محمد بركات
12:23 م | السبت 06 مايو 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج)، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه، تم العثور على (3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية).

بمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بإدارة الورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار فيها والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

 

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