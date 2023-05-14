أول تعليق من أسرة عبلة الكحلاوي على نشوب حريق في منزلهم

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لحريق داخل منزل الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، مؤكّدين أنَّ هناك حريق داخل المنزل، مما دفع قوات الحماية المدنية بسيارتين إسعاف للسيطرة على الحريق.

وتواصلت «الوطن» مع أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي للاطمئنان على سلامتهم، إذ أكّدت مروة الكحلاوي ابنة الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، أنَّ الأسرة بخير ولا يوجد إصابات ناتجة من الحريق الذي نشب داخل المنزل قائلة « الحمد لله إحنا بخير وسلامة، ومفيش حد اتصاب في الحريق».

محمد الكحلاوي: لا أعرف شيئا عن تفاصيل الحريق

وفي المقابل، قال الدكتور محمد الكحلاوي نجل الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، لـ«الوطن»، إنَّه لم يعرف شيئا عن تفاصيل الحريق الذي نشب في منزل العائلة لأنَّه لا يقطن هو وأسرته في بيت العائلة في منطقة المقطم، قائلًا إنه سيتواصل مع الأسرة للتحقق مما حدث والاطمئنان عليهم.