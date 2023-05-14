«الداخلية» تكشف تفاصيل العثور على جثة طفلة في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة كريمة شقيقه سن 8، مقيمة بذات الناحية، داخل جوال بلاستيكي وموضوعة داخل الرمال بحجرة أعلى سطح منزل متاخم لمسكنها، ملك ربة منزل أثناء قيامه وأهليتها بالبحث عنها بأرجاء القرية لتغيبها عن مسكنهم.

تحديد وضبط المتهمة

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة مالكة المنزل المذكورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد السرقة، وقررت باستدراج المجني عليها بزعم شراء بعض الاحتياجات لها، وعقب دلوفها لمسكنها أجهزت عليها بخنقها بيدها واستولت على قرطها الذهبي.

كما أرشدت عن القرط الذهبي المستولى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.