تتصرف إزاي لو تليفونك اتسرق؟.. تعرف على الخطوات القانونية

من الممكن أن يتعرض الشخص لسرقة هاتفه المحمول أثناء وجوده في الأماكن العامة أو سيره في الطريق، وخلال السطور التالية، نوضح الخطوات القانونية الواجب اتباعها في حالة سرقة هاتفك المحمول.

الخطوات الواجب اتباعها عند سرقة هاتفك المحمول

عقب تعرضك لسرقة هاتفك المحمول، عليك أولًا أن تتوجه لقسم الشرطة التابع للمنطقة التي حدثت بها الواقعة، ومعك بعض البيانات الخاصة بالهاتف مثل نوع الهاتف والماركة والرقم المسلسل، وفي حالة عدم العلم بهوية مرتكب الواقعة سيتم تقييد المحضر ضد مجهول أو تقديم طلب استعلام.

وفي الحالة التالية، سيتم تسليم المحضر إلى النيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بتقديم طلب استعلام من شركات المحمول، وبعدها تقوم النيابة العامة بإرسال الملف للمحامي العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.

وعند قيام السارق باستعمال شريحة داخل الهاتف المسروق، تقوم شركة المحمول بالرد ببيانات صاحب الشريحة الموضوعة في الهاتف المسروق، ويتم تحديد بياناته مثل اسمه وعنوانه ورقم بطاقته، وبعدها يقوم المحامي العام بإرسال الاستعلام إلى النيابة الجزئية.

وبعد ذلك يتم إصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق، وبعد ضبط وإحضار المتهم يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة، كما يتم تحديد جلسة لنظر القضية، ويمكنك بعد ذلك تقديم طلب لتسليم هاتفك.