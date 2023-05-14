القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة إلى كليتي القادة والأركان والطب للقوات المسلحة، والتي تأتي استمراراً لسلسة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

واستقبلت كلية القادة والأركان وفداً من أعضاء التمثيل العسكري، تضمنت الزيارة عرض فيلماً تسجيلياً عن الكلية ودورها والمهام التي تقوم بها والدورات التي تقدمها للدارسين، وتفقد الوفد عدداً من المنشآت والقاعات الدراسية بالكلية والتي تعتمد على أحدث وسائل ونظم التعليم الحديثة بما يمكن الدارسين من تحقيق أقصى درجات الاستفادة خلال فترة دراستهم بالكلية.

كما زار أعضاء الوفد بزيارة لكلية الطب للقوات المسلحة شاهدوا خلالها فيلماً تسجيلياً عن منظومة العمل داخل الكلية وما تتضمنه من منشآت تعليمية تعتمد على أحدث النظم التعليمية، تلى ذلك زيارة الوفد لمستشفى كلية الطب للقوات المسلحة لعلاج المدنيين بما تحويه من أقسام وتخصصات وأجهزة ومعدات طبية ذات المواصفات العالمية لتوفير أوجه الرعاية الفائقة للمرضى.

وفي ختام الزيارتين، أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة ممثلة في جهاز الملحقين العسكريين لتنظيم تلك الزيارات التي تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة، بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومي، مؤكّدين أهمية تلك الزيارات لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون مع كل المؤسسات العسكرية.