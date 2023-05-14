الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولي الـ20 لعلوم وتكنولوجيا الطيران

نظمت الكلية الفنية العسكرية على مدار 3 أيام، المؤتمر الدولي العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء (ASAT-20) بنظام العرض الهجين Hybrid، في إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لرعاية البحث العلمي ومواكبة التطور في العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة.

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بكلمة اللواء أركان حرب خالد شوقي، مساعد وزير الدفاع، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للمشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، معربا عن تطلعه أن يثمر هذا المؤتمر العلمي المهم، عن تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين بالمؤتمر.

كما ألقى اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للجهات المشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات بما يحقق التقدم بمختلف المجالات العلمية.

وشارك في فعاليات المؤتمر، عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وكندا وباكستان والهند وجمهورية التشيك.

وتضمّن المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية وورش العمل بواسطة الباحثين المتخصصين في مجال الطيران والفضاء لعرض أحدث الأبحاث العلمية في ذلك المجال.

وفي ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أوجه الإرتقاء بمنظومة البحث العلمي ومواكبة التطورالمتسارع في مختلف العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة، سيتم عقد المؤتمر الدولي العلمي الثاني عشر للكلية الفنية العسكرية في المدة من 12 حتى 23-5-2024، بهدف عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية.