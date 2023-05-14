محافظ الوادي الجديد: مشروع شرق العوينات حلم طال انتظاره

تعد مشروعات التنمية الزراعية بشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، نقلة كبيرة في سبيل توفير الأمن الغذائي، حيث اكتست صحراء مصر الغربية باللون الأخضر، ضمن خطة الدولة لزراعة أكثر من 186 ألف فدن قمح، معتمدة على مياه الآبار الجوفية.

شرق العوينات من صحراء جرداء إلى جنة خضراء

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شرق العوينات حلم طال انتظاره، حيث تحولت من صحراء جرداء إلى جنة خضراء، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية على مساحة 16000 كيلومتر مربع، على بعد 365 كيلومتر جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى بُعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع، نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.

ري المزروعات بالمياه الجوفية

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن الهدف من المشروع إضافة نحو 230 ألف فدان للرقعة الزراعية، ويتم ريها بالكامل من مياه الخزان الجوفي في المنطقة، ويطبق المشروع أسلوب الزراعة النظيفة بهدف توفير إنتاج زراعي خال من الملوثات يتم تصديره للخارج، موضحا أن 16 شركة مخصص لها أراض بالمنطقة.

وتابع محافظ الوادي الجديد، أن هناك محاصيل يتم زراعتها في المنطقة، وتعد من أهم المحاصيل المزروعة وهي «قمح - شعير - خضر- بطاطس - فول سوداني - محاصيل أعلاف - كنتالوب – ثوم»، وأيضًا نباتات طبية وهي « كانولا - كمون - نعناع»، وكذلك محاصيل بستانية «مانجو- جوافة - برتقال - ليمون نخيل - تين»، كما تم توفير 6 ملايين شتلة أشجار مصدات رياح، وذلك لإقامة سياج للوقاية من زحف الرمال.