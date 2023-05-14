بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح في شرق العوينات كتب: نرمين عفيفي 11:07 ص | الأحد 14 مايو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح وإنتاج البطاطس بشرق العوينات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار بغزة أمريكا تثمّن جهود السيسي في التوصل لهدنة بين إسرائيل وفلسطين الرئيس السيسي يصل إلى موقع افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات «التأمينات»: الرئيس السيسي يسعى لتقديم خدمة للمواطن المصري تليق به السيسي القمح العوينات موسم حصاد القمح بقلم نرمين عفيفي