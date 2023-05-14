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بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح في شرق العوينات

كتب:

نرمين عفيفي
11:07 ص | الأحد 14 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح وإنتاج البطاطس بشرق العوينات.

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بقلم نرمين عفيفي