محافظ القليوبية: طريق «بنها - المنصورة الحر» محور جديد لربط ميناء دمياط بالدلتا

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن أعمال إنشاء طريق بنها المنصورة الحر، يُساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات به ذهاباً وإياباً لاستيعاب الضغط المروري.

أوضح عبد الحميد الهجان، أن هذا الطريق هو إنشاء جديد من أوله لأخره بطول 73 كم، ويربط ميناء دمياط بمحافظات الدلتا وكذلك الطريق الإقليمي وطريق إسكندرية الزراعي، ليصل إجمالي طول الطريق 140 كم تقريباً مما يساعد فى سهولة حركة النقل وكذلك يختصر الوقت للنصف ويخفف الضغط على الطريق غرب الرياح التوفيقي.

4 حالات مُتعارضة مع الطريق الحر بنها المنصورة

جاء ذلك خلال متابعة محافظ القليوبية أعمال إزالة 4 حالات مُتعارضة مع الطريق الحر بنها-المنصورة بنطاق قرية تصفا بكفر شكر التي تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية التي يُجريها المحافظ لدفع الأعمال وحل المُشكلات ميدانياً

جهد مضاعف لإزالة المباني المتعارضة مع المشروع

ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للانتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني

وشدد المحافظ علي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مُشدداً على رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع أعمال طريق بنها-المنصورة الجديد.