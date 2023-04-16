محافظ القليوبية يستعرض أعمال تطوير كورنيش طريق «بنها– المنصورة» الحر

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية طريق «بنها– المنصورة» الجديد على البر الشرقي للرياح التوفيقي، للوقوف على ما تم تنفيذه من خدمات للمواطنين لاستمتاعهم بالجلوس ومُشاهدة النيل وخلق متنزه جديد لهم، كما تابع أعمال تطوير ورصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها، للاطمئنان على مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع.

رفع كفاءة الميادين العامة

جاء زيارة محافظ القليوبية ضمن سلسلة الجولات الميدانية بكل مواقع العمل بالمراكز والمدن والأحياء، لمُتابعة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري والعمل على سيولة الحركة المرورية، لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة، وإظهار الطابع المُميز لكل مدينة، وذلك للوقوف على حجم الأعمال المُنفذة على الطبيعة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لإنهاء المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، ومهندسي الشركات المُنفذة للأعمال.

الطريق الحر «بنها- المنصورة»

واستهل المحافظ جولته بتفقد ما تم إنجازه من أعمال خدمية بالطريق الحر «بنها – المنصورة» الجديد، حيث تم إنشاء برجولات خشبية مزودة بمقاعد للجلوس كما تم تزويد الكورنيش بأعمدة إنارة ديكورية، كما تم تزويده بلوحات كهربائية لخدمة الأكشاك التي ستُقام على الكورنيش لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، كما سيتم تأهيل الطريق الزراعي القديم بجوار كوبري المصنع الحربي لربطه بطريق بنها المنصورة لسهولة تحرُك المواطنين من وإلى الكورنيش.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء كل الأعمال والمقاعد، وتركيب كشافات الإنارة، والعمل بالتوازي في تأهيل الطريق الزراعي القديم لخدمة الطريق الحُر «بنها- المنصورة».