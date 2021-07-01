نجاة نائب المنصورة محمد الشريف من انقلاب سيارته على «بنها الحر»

نجا النائب محمد إسماعيل الشريف، وشهرته محمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من موت محقق، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارته عدة مرات على طريق «بنها - شبرا» الحر، أثناء توجهه من المنصورة إلى مجلس النواب بالقاهرة، وبرفقته أحد أعضاء مكتبه، يٌدعى إبراهيم عوضين.

تسبب الحادث في تهشم السيارة بالكامل، ونقلت سيارة الإسعاف النائب ومرافقه إلى مستشفى قليوب المركزي، لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة، حيث تبين إصابتهما بجروح طفيفة، قبل أن يصرح الأطباء بخروجهما من المستشفى.

النائب: أتلقى العلاج اللازم في المنزل

وأكد النائب محمد إسماعيل الشريف أنه تعرض لإصابات بسيطة، وأنه يتلقى العلاج اللازم حالياً في المنزل، مؤكداً أنه نجا من الموت بسبب انقلاب سيارته، موجهاً الشكر لكل من سأل عنه عقب الحادث، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وقال نائب المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن» إنه أثناء سيرهما بالسيارة على الطريق الحر، وقبل «الكارتة» بقليل، وبينما كانت السيارة تسير بسرعتها، فوجئ بوجود مطب، مما تسبب في اصطدامها بحاجز الطريق، وانقلابها عدة مرات إلى الجهة المعاكسة، ونجاه الله ومرافقه من الموت.

نقل النائب إلى المستشفى للعلاج

وذكر النائب أنه فور وقوع الحادث، هرعت سيارة الإسعاف وسيارة إطفاء إلى مكان الحادث، وتم نقله إلى مستشفى قليوب المركزي، وتم إجراء الإسعافات الطبية له ومرافقه، مشيراً إلى أنه يعاني حالياً من كدمات داخلية فقط، ويأخذ العلاج اللازم لها.

وكتب أدمن صفحة نائب المنصورة على «فيسبوك» قائلاً: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، حفظت العناية الإلهية النائب محمد الشريف، وإبراهيم عوضين، إثر حادث انقلاب سيارته على طريق بنها الحر، اللهم لك الحمد والشكر على سلامتهم، وأكد نائب البرلمان أن حالته الصحية جيدة، وكذلك من يرافقه، وذلك بعد الاطمئنان على صحتهما بمستشفى قليوب، وأنهما الآن بخير».

وتمكن النائب محمد الشريف من الفوز بمقعد في مجلس النواب للمرة الأولى، في دورته الحالية، في انتخابات 2020، بعد منافسة شرسة بدائرة مركز المنصورة، التي تُعد واحدة من أكبر الدوائر الانتخابية بمحافظة الدقهلية.