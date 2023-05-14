امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح.. تحذيرات للطلاب

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الأسبوع المقبل في جميع المدارس علي مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة مرسي مطروح والعلمين والضبعة والحمام وسيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة، فور الانتهاء من امتحانات النقل في مراحل الابتدائي، الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والثانوي الصفين الأول والثاني الثانوي، في ظل استعدادات شاملة للامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح تبدأ أول أيامها في 20 مايو 2023، وتستمر حتى 25 مايو، وتعقد بشكل يومي منتظم، وجرى عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية بحضور مديري المدارس لتجهيز جميع اللجان طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم وجرى التوجيه بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية وهو ما أكده عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن».

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

وحول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه جاري المرور على اللجان خلال الأسبوع الجاري من خلال فريق المتابعة بالمديرية بالتعاون مع مديرية الإدارات التعليمية للوقوف على مدى الجاهزية لجميع اللجان.

منع التليفون المحمول وعقوبته في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الوزارة شددت من خلال تعليمات منظمة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح بمنع استخدام التليفون المحمول أو الدخول به إلى داخل اللجان، بجانب التنبيه على الطلاب وتحذيرهم من الغش أو طباعة أو نشر أو الترويج لأسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل بمختلف أنواعها وهو ما يعرض من يقوم بذلك بإلغاء الامتحان والرسوب وتحويل للتحقيق ومعاقبته.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتقديم جميع التيسيرات وعوامل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات في اللجان وتوفير أطباء وتمريض وغرف إسعاف بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية الصحة بمطروح مع القيام بتكثيف النظافة في اللجان وتعقيمها واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب خلال العملية الامتحانية.