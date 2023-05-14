امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 10 محافظات.. إجراءات احترازية مشددة

واصل آلاف الطلاب أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 10 محافظات، هي الدقهلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، وسوهاج، والفيوم، ودمياط، ذلك لليوم الثاني على التوالي، بينما يؤدي طلاب محافظة البحيرة الامتحانات لليوم الأول، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

ويؤدي، اليوم الأحد، 125 ألفاً و509 طلاب وطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة الدقهلية، لليوم الثاني، في مادتي الجبر والتربية الدينية، داخل 583 لجنة علي مستوى المحافظة.

بينما 3 آلاف و360 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة جنوب سيناء، لليوم الثاني، في مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، داخل 74 لجنة علي مستوى المحافظة.

كا يؤدي 9 آلاف و243 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني، في مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل 88 لجنة على مستوى المحافظة.

فيما يؤدي 26 ألفاً و886 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني، في مادة الدراسات الاجتماعية، داخل 166 لجنة على مستوى المحافظة.

وفي محافظة البحر الأحمر، يؤدي 8 آلاف و521 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، لليوم الثاني، في مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، داخل 61 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 27 ألفاً و334 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة أسوان، لليوم الثاني، في مادتي «الجبر والإحصاء، والتربية الفنية، داخل 303 لجنة على مستوى المحافظة.

أما في سوهاج، فيؤدي 88 ألفاً و691 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، لليوم الثاني، في مادتي «الجبر والإحصاء، والتربية الفنية»، داخل 467 لجنة على مستوى المحافظة.

ويؤدي 64 ألفاً و215 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة الفيوم، لليوم الثاني، في مادة الدراسات الاجتماعية، داخل 259 لجنة على مستوى المحافظة.

كما يؤدي 32 ألفاً و140 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة دمياط، لليوم الثاني، في مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، داخل 164 لجنة على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، يؤدي 121 ألفاً و487 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة البحيرة، لليوم الأول، في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، داخل 668 لجنة على مستوى المحافظة.

استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تُعقد فى لجان بالمدارس المؤمنة والمراقبة تحت إشراف المديريات التعليمية والإدارات بالتعاون مع المحافظين، مضيفةً أنه تم تشكيل لجان النظام والمراقبة خلال الفترة الماضية من قبل المديريات، ووضع أسئلة الامتحانات، وتوزيع الطلاب على لجان السير من خلال إعداد كشوف المناداة، إضافة إلى طباعة أسئلة الاختبارات.