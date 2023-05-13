امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية «الخميس المقبل»

أعلنت مديرية التعليم بالقليوبية رفع الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية التي تنطلق الخميس المقبل 18 مايو الجاري وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات مشددة لضمان حسن سير الامتحانات.

تستعرض «الوطن» الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية الخميس المقبل حيث جرى رفع الطوارئ لاستقبال الامتحان وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحان دون مشاكل تذكر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم في تصريحات لـ«الوطن» أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية تنطلق الخميس المقبل ضمن الجدول التالي:

- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو المقبل.

- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو المقبل.

- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.

- العلوم والتربية الدينية.. الاثنين 22 مايو المقبل.

- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.

- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

- يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحانا تكميليا في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

أضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية حيث تنطلق الأمتحانات الشهاده في 431 لجنة تضم 99 ألف طالب وطالبة تابعين لـ625 مدرسة على مستوى المحافظة حيث أصدرت المديرية ضوابط إجراء الامتحان وجرى التشديد على وفير كافة الإمكانات لضبط وإنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

الالتزام بضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم أنه جرى التأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أي من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية موجهة بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

منع استخدام الطلاب للهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وشددت وكيل وزارة التعليم ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية وتقدير المسئولية وشددت علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة