امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 9 محافظات.. إجراءات احترازية مشددة

انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية 2023، اليوم السبت، في عدد من المحافظات المختلفة من محافظات الدلتا والقناة وسيناء والصعيد، مع إعلان حالة الطوارئ في جميع اللجان ومدارس محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والدقهلية وسوهاج والفيوم ودمياط، ومتابعة سير العملية الامتحانية بتفقد اللجان وعبر غرف العمليات الرئيسية والفرعية في كل المحافظات.

إجراءات احترازية في امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية شهدت امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية مع تحقيق التباعد بين الطلاب؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وتفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم السبت عدد من المدارس، أكد خلالها علي ضرورة انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لآداء الامتحان.

وقال محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لـ«الوطن»، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وِفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

مد امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 في شمال سيناء نصف ساعة

وفي شمال سيناء قرّر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، منح وقت إضافي نصف ساعة لعدة لجان في امتحانات الشهادة الإعدادية عقب تأخر وصول أوراق الأسئلة إليها، مشيرا إلى أن التأخير كانت لأسباب غير إرادية مع تعويض الطلاب عن الوقت المتأخر.

وأكد مدير تعليم شمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يضار طالب في أي لجنة بالامتحانات بجميع إدارات الإمتحانات الستة على مستوى المحافظة، واللجان التي تأخر توزيع الأسئلة بها لمدة نصف ساعة، مطمئنا الطلاب وأولياء الأمور أن جميع الطلاب سيأخذون حقوقهم كاملة.

أسئلة متوسطة في امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية قال ناصر شعبان وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى تصريحات لـ«الوطن» أن امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بالمحافظة في مستوى الطالب المتوسط مع وجود جزء بسيط للطالب المتفوق، يعني لضمان التمييز بين مستويات الطلاب في الامتحانات.

وقال «شعبان»، أنه جرى الإعداد والتجهيز للامتحانات بشكل دقيق ووضع كافة الاحتياطات اللازمة من قبل المديرية، مشيرا إلي انتظام خط سير الامتحان: «الأمور كلها طبيعية والوضع مقبول حتى الآن، وفقًا للسياسة المتابعة، وتطبيق النظام».

وقال، إنه تم تخصيص لجنة من المدرسين للاطلاع على نموذج الإجابة، غير المدرسين مقرري الامتحان، للتشاور في أي نقطة تتضمن احتمالات إجابات مختلفة، للحفاظ على درجات الطلاب وحقوقهم.

غرفة عمليات في امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بدمياط

وتابع علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للاطمئنان علي وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات دمياط البالغ عددها 164 لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية، مؤكدا عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية للغة العربية حيث يؤدى 32140 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مدار 6 أيام تنتهى الخميس 18 مايو.

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم والبحر الأحمر

وانتظمت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الفيوم اليوم السبت، حيث يؤدي 64215 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 259 لجنة، إضافة إلى لجنة المدرسة المهنية، والتي تضم نحو 72 طالبًا وطالبة، وسط تأمين مكثف، ومتابعة غرفة العمليات المركزية في مديرية التربية والتعليم فضلًا عن غرف العمليات المركزية.

وفي البحر الاحمر بدأ 8521 طالبا في تأدية أولى امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مادة اللغة العربية داخل 61 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية السبعة بمدن محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.