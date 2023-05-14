رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضي»: نستهدف زيادة زراعة القمح لأكثر من مليون طن

قال اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح زراعة الأراضي الصحراوية، إنّه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمّ توجيه الدعوة لطلاب الجامعات من أجل زيارة المشروعات القومية، ومنها مشروع توشكى وكان لها أثرًا طيبًا في نفوس الطلاب والقائمين على المشروع.

وأضاف «توفيق»، خلال بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ إجمالي المساحة المنزرعة في الشركة تقدر بنحو 410 آلاف فدان، وذلك من خلال الزراعة النظيفة، إذ تدخل مدخلات الزراعة بالكامل على مراكز البحوث الزراعية وإدارة التقاوي، لذلك فإن إنتاج المزرعة متميز في جميع الزراعات.

وتابع: «نزرع زراعات استراتيجية وباقي أنواع متعددة من الزراعات الأخرى، وبالنسبة للقمح، فإنَه جار حصاد ما يزيد على 300 ألف فدان، منها 146 ألف فدان في شرق العوينات و150 ألف فدان في مشروع توشكى و4 آلاف فدان في عين دالة و4500 فدان في الفرافرة، وهو ما يحقق إنتاجية قدرها 700 إلى 750 ألف طن».

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح زراعة الأراضي الصحراوية،: «بالنسبة للقمح أيضًا، فإننا نستهدف إضافة 230 ألف فدان لتصبح إجمالي المساحة 530 ألف فدان، وهو ما يحقق إنتاجية تزيد على مليون طن قمح».

وحول مشروع التمور، أكّد أنَّ ما تمّ زراعته يقدر بنحو 1.5 مليون نخلة، وجار تنفيذ وتجهيز المساحة المتبقية، وستتمّ أعمال الزراعة فور الانتهاء من بعض الأعمال الهندسية خلال شهر، مؤكّدًا أنَّ منطقة توشكى يزيد إنتاجها من عام لآخر، كما أنَّها منطقة متوعدة: «نتحدث عن مشروع ناجح، والأرض التي زرعناها منذ 3 سنوات يختلف إنتاجها عن الأرض التي زرعناها بعد ذلك».