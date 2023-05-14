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مُحكم بـ«جينيس»: مصر صاحبة أكبر مزرعة نخيل تمور وحوض سحب مياه في العالم

كتب:

شريف سليمان
12:34 م | الأحد 14 مايو 2023
كنزي الدفراوي - محكم رسمي معتمد لدى موسوعة جينيس

كنزي الدفراوي - محكم رسمي معتمد لدى موسوعة جينيس

قالت كنزي الدفراوي، محكم رسمي معتمد لدى موسوعة جينيس، إنّ مصر نجحت في التسجيل مرتين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأولى أكبر مزارع نخيل التمر، والثانية أكبر حوض سحب مياه في العالم.

وأضافت الدفراوي، خلال كلمتها في احتفالية بدء موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس في شرق العوينات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ كل الشروط والإرشادات جرى اتباعها في التقييم، وأصبحت مصر صاحبة أكبر مزرعة نخيل تمور في العالم بمساحة 132 ألف كيلومتر مربع، متمنية لمصر تحقيق مزيد من الأرقام القياسية في المستقبل.

 

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بقلم شريف سليمان