مصدر بـ«الزراعة»: أسعار الأضاحي مناسبة للجميع.. وجار طرح اللحوم في المنافذ

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن بدء قطاعات الوزارة الإنتاجية في الإعداد لخطة طرح أضاحي عيد الأضحى لموسم 2023، من الخرفان والعجول البقري والجاموسي، لبيعها للجمهور.

أماكن مزارع قطاع الإنتاج

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجرى حاليا حصر الأعداد المتوفرة في مزارع قطاع الإنتاج وهيئة الإصلاح الزراعي، في مزرعة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، ومزرعة قها بالقليوبية، ومزرعة الهرم بمنطقة كفرغطاطي، ومزارع كفر الشيخ بمحافظة كفرالشيخ، ومزرعة شندويل بمحافظة سوهاج، ومزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

وأكد أنه يجرى الإعلان عن أسعار الأضاحي بداية الشهر المقبل، وذلك بعد تحديد تكلفة التربية وقياس متوسط السوق في محافظات الجمهورية للبيع بأقل سعر، لافتا إلى أن السعر المقرر إعلانه سيكون مناسبا للجميع للتخفيف العبء عن كاهل المواطن، كما يجرى أيضا طرح لحوم في المنافذ بأسعار مخفضة للغاية تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة 30% من العجول البقرية والجاموسي والخراف.

تعرف على مزارع وزارة الزراعة لطرح أضاحي عيد الأضحى2023

أشار إلى أنه يجرى حاليا تحديد ست لجان لبيع الأضاحي، كما يمكن الحجز بمقر قطاع الانتاج بوزارة الزراعة، أو بأي من تلك المنافذ ودفع مقدمة حجز، واستكمال دفع باقي المقدمة عند الاستلام قبيل وقفة عيد الأضحى مباشرة بعد وزن الأضحية.

أشار المصدر إلى أن الإقبال على أضاحي وزارة الزراعة يعود لكونها تتميز بجودة عالية، إذ يجرى توفير أعلاف مطابقة للمواصفات البيطرية التي يضعها خبراء القطاع من بيطريين ومربين، كما يجرى التغذية وفق نظام غذائي خاص يحقق مصلحة المستهلك في تصفية لحوم أعلى.

وتابع أن الأضاحي تخضع لمنظومة بيطرية تعتمد على التنسيق بين القطاع ومركز البحوث الزراعية للإشراف البيطري على جميع الأضاحي المطروحة بمنافذ القطاع.