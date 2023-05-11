مطروح.. حصاد 15 ألف فدان قمح ونجاح الزراعة في سيوة لأول مرة بإنتاجية 23 أردبا للفدان

انطلق موسم حصاد الذهب الأصفر فى محافظة مطروح، فى أجود أنواع الأراضى الصحراوية شرق المحافظة بنطاق مركز الحمام، بقرى البنجر شباب الخريجين.

«شعيب»: المساحات المنزرعة 15 ألفاً و710 أفدنة.. وتوريد 30 ألف طن حتى الآن

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن عمليات توريد القمح بدأت بالتجميع من خلال المزارعين فى القرى، وتوريدها بصوامع المحافظة بقرية الشمامة فى الحمام، والتى تسع 45 ألف طن من الحبوب والغلال، مع استمرار التوريد حتى نهاية الموسم، خاصة أن مطروح بها مساحات منزرعة هذا العام تقدر بـ15 ألفاً و710 أفدنة، جميعها مروية من ترعة الشيخ زايد بمركز الحمام.

وأكد المحافظ لـ«الوطن» ارتفاع نسبة توريد القمح من المزارعين موسم 2022، وبلغت كميات التوريد 30 ألف طن أقماح.

ولفت المهندس محمد أبوالدهب، مدير الإرشاد بمديرية الزراعة بمطروح، إلى زراعة 18 حقلاً هذا العام للقمح فى سيوة والحمام، وقال: «حققنا من خلالها جميع الإمكانات والتى استفاد منها المزارعون، بإنتاجية ممتازة وانتهينا من تنفيذ الحصاد ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمطروح، وحقق الفدان إنتاجية 22.61 أردب فى سيوة، ولأول مرة يتم زراعة القمح بها.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة، أن مطروح مزروع بها نوعان من القمح، الأول مروى بنظام الرى الدائم فى مراكز الحمام بمساحة 15100 فدان، وفى العلمين على مساحة 160 فداناً، وسيوة 450 فداناً، والثانى، على مياه الأمطار، وبلغت المساحات المزروعة منها هذا العام 2200 فدان فى مركز الضبعة و1600 فدان فى مطروح، و300 فى النجيلة، 1300 فى سيدى برانى والسلوم، بإجمالى 17100 فدان، إضافة إلى مساحات من محصول الشعير منها مروى فى مركز الحمام على مساحة 1182 فداناً، وبالعلمين 300 فدان، وعلى مياه الأمطار فى العلمين مساحة 370 فداناً وفى الضبعة 14500 فدان ومطروح 17500، والنجيلة 19700، وبرانى والسلوم 97300، بإجمالى 150 ألف فدان شعير مروى وأمطار.