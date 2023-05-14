تأجيل محاكمة المتهم بقتل سهير الأنصاري سيدة العمل الخيري في دمنهور

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات دمنهور بمحاقظة البحيرة، قبل قليل، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة الخير سهير الأنصار في دمنهور، إلى دور الانعقاد المقبل في شهر يونيو المقبل للمرافعة.

تأجيل محاكمة قاتل سهير الأنصاري

جاء القرار برئاسة المستشار حسن علي عبد الحي أبو زهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن عبد المجيد أبو العز وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب.

وخلال الجلسة وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد لسيدة العمل الخيري في دمنهور سهير الأنصاري مع سبق الإصرار والترصد، وطلب ممثل النيابة العامة أجل للمرافعة، فيما طلب الدفاع عن المتهم تفريع مكالمات تليفون المجني عليها والمتهم عن يوم الحادث، وتفريغ الفلاشة الخاصة بالقضية، ورد رئيس المحكمة بأنها مرفقة.

مقتل سهير الأنصاري في دمنهور

البداية عندما عثر أهالي دمنهور على جثة سيدة مسنة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة على الطريق الزراعي بدائرة شرطة، في ظروف غامضة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة شرطة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وضباط المباحث وتبين مقتل سيدة مُسنة تدعى سهير الأنصاري موظفة بالمعاش، مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وتم ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة.