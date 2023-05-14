أدعية للامتحانات.. اللهم يا مُعلم موسى علّمني ويا مُفهم سليمان فهمني

يبحث الكثير من الطلاب في الفترة الحالية عن أدعية للامتحانات، حيث يؤدي الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة امتحانات نهاية العام الدراسي، 2022-2023، إضافة إلى اقتراب انعقاد امتحانات الثانوية العامة بعد أيام قليلة.

أدعية للامتحانات

لا توجد أدعية مخصصة للامتحانات بشكل خاص، لكن هناك بعض الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الطالب خلال هذه الفترة، وتساعده على قضاء حوائجه وتسهيل الأمور عليه.

يا معلم موسى علمني

ومن بين بعض أدعية الامتحانات، «اللهم يا معلم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

ويمكن الدعاء أيضا أثناء الشروع في بدء الإجابة على أسئلة الامتحان بقول «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

كما يمكن الدعاء أيضا بقول «اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا».

ومن الأدعية التي يمكن استخدامها أيضها كونها أدعية للامتحانات: «اللهم ألهمنا الصواب، وسدِّد يميننا، وبارك لنا في أفهامنا، وأوقاتنا»، و«الخلق خلقك، والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني، وأن تجيرني من النار برحمتك».