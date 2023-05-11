دعاء الامتحانات.. يمكن للطلاب ترديده في كل وقت

تشهد العديد من المراحل الدراسية خلال هذه الفترة أداء الامتحانات، سواء في مرحلة ما قبل الجامعة، أو المرحلة الجامعية، فضلا عن امتحانات الثانوية العامة، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، لذلك يبحث الكثير من الطلاب خلال هذه الفترة على دعاء الامتحانات.. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، الذي يساعدهم على التذكر.

لا يوجد للامتحانات بحد ذاتها دعاء معين، ولكن هناك بعض الأدعية التي يستعين بعها الإنسان على قضاء حوائجه، أو على التذكر بشكل عام، وهي التي يمكن الاستعانة بها لتكون دعاء للامتحانات.

دعاء الامتحانات للطلاب

وبخصوص دعاء الامتحانات فإنه يمكن ترديد الأدعية التالية على سبيل المثال لا الحصر:

«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».

وقبل البدء في الإجابة على الامتحان يمكن الدعاء بقول:

«بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربي إن شئت جعلت الصعب سهلا فيسرلي أمرى».

دعاء الامتحانات.. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري

وبخصوص دعاء الامتحانات يمكن أيضا ترديد: «رب اشرح لي صدري ويسر لي امري يفقهوا قولي وأنت أرحم الراحمين».

«يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أشرف المرسلين، على الله عليه وسلم، أسألك أن تكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم».

ويمكن الدعاء أثناء المذاكرة بقول:

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

وفي حال نسيان شيء أثناء الإجابة على الامتحان، فيمكن في هذه الحالة اللجوء إلى دعاء النسيان فنقول:

«اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد ضالتي وأنت أرحم الراحمين».