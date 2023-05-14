توريد 129 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

توريد القمح للشون والصوامع

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 12928 طنا و255 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 408486 طنا و222 كيلو، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الآتي:

- 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.

- 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

تسهيلات للمزارعين لتوريد القمح

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 265008 أفدنة حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.