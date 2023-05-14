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وزير التموين: 10 ملايين طن إنتاجية القمح هذا العام

كتب:

شريف سليمان
12:35 م | الأحد 14 مايو 2023
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مساحة القمح المنزرعة هذا العام تبلغ 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاج من 18 إلى 20 إردبا، أي أن الإنتاجية تقدر بنحو 10 ملايين طن.

وأضاف «المصيلحي»، خلال بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة «اكسترا نيوز»، أنّ موسم الحصاد بدأ في النصف الثاني من شهر أبريل ويستمر حتى النصف الثاني من يونيو المقبل أو نهايته.

420 لجنة لاستقبال محصول القمح 

وتابع: قبل هذا الموسم تقوم وزارة التموين ووزارة الزراعة بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كل الإمكانيات اللازمة، وهناك 420 لجنة تعمل في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال هذا القمح، اللجنة الواحدة تضم وزارتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء والوزّان المعتمد وأمين الشونة أو رئيس الموقع، ويحصل على عناية مهمة جدا من أجل تجميع كل البيانات والأعمال.

رغيف الخبز محور الأمن الغذائي

وأكمل: محصول القمح في مصر من أهم المحاصيل الاستراتيجية إن لم يكن أهمها، لأسباب كثيرة، منها العائد الاقتصادي، كما انه أساس إنتاج رغيف الخبز والذي يعتبر جزءًا من الأمن الغذائي للشعب المصري.

 

 

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