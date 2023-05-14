موعد ومكان عزاء الإعلامية صديقة حياتي.. واحدة من أشهر نجوم الإذاعة المصرية

يستعد عدد كبير من الإعلامين لتقديم واجب العزاء لأسرة الإعلامية صديقة حياتي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، وفقا لما أعلنه نجلها مغني الراب أبيوسف عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وسيطرت حالة من الحزن على الجمهور والوسط الإعلامي برحيل الإعلامية الكبيرة.

تفاصيل موعد ومكان عزاء الإعلامية صديقة حياتي

وكشفت الأسرة عن موعد ومكان عزاء الإعلامية صديقة حياتي، والذي يقام الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم في وسط البلد، ومن المتوقع أن يحضره عددا كبيرا من الإعلاميين والإذاعيين بالإضافة إلى الفنانين.

وحرص عدد كبير من الإعلامين على نعي الإذاعية الراحلة صديقة حياتي، من بينهم الإعلامي يوسف الحسيني الذي قال إنها وقفت بجواره وقفات غير منسية على المستوى المهني والإنساني على حد تعبيره، وذلك في برنامجه «التاسعة»، كما تحدث عن إنجازها التي حققتها على مدار مسيرتها الممتدة حيث كانت من مؤسسات إذاعة باليابان.

بينما وصفتها الإعلامية هالة سرحان بـ«المعلمة القدوة» و«المدرسة في المهنية والإنسانية» في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، كما قالت عنها الفنانة إسعاد يونس «وداعا رفيقة الدرب، صدّيقة الغالية، رافقتها سنين طويلة في استوديوهات الهوا وأروقة ومكاتب إذاعة الشرق الأوسط، وتعلمت منها الكثير وكانت نعم الصديقة والأستاذة».

من هي الإعلامية صديقة حياتي

بدأت صديقة حياتي مسيرتها المهنية كمذيعة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت عددا من البرامج الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور، حتى أصبحت واحدة من أشهر نجوم الإذاعة المصرية.