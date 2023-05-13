الشاعر الغنائي خالد تاج الدين ينعى الإعلامية صديقة حياتي

نعى مطرب الراب والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، الإعلامية الكبيرة صديقة حياتي، والدة أبيوسف مطرب الراب، وذلك عبر خاصية الاستوري بصفحته الرسمية على «فيسبوك»، حيث توفيت الإعلامية اليوم.

خالد تاج الدين يطرح أغنية «الفيل»

يذكر أن كليب الفيل كان آخر ما طرحه تاج الدين في عالم الراب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وقناة مزيكا، وعدد من المنصات الغنائية، وهو من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور.

وتعتبر «الفيل» الأغنية السابعة والكليب السادس له في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه الأصيل لفن الراب.

وقد طرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان «آخر مترو» مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني

من الجدير بالذكر، أن خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، علي سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.