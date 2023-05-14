عضو «الحوار الوطني»: نسعى للوصول إلى تشريعات وسياسات جديدة 

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ هناك مراهنة كبيرة للغاية على الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنّ هذا الحوار ليس جدالا نظريا ولا مبارزة فكرية أو سياسية، والهدف النهائي هو الوصول إلى مقترحات في أشكال مختلفة متعلقة بتشريعات أو تعديل تشريعات قائمة أو تعديل سياسات أو إصدار سياسات جديدة.

وأضاف فايز، خلال جلسة «القضاء على أشكال التمييز» في الحوار الوطني، أنّ دوره مستمع بالأساس، متابعًا: «أتمنى نبقى جزء من إنجاح هذا الحوار وهي مسؤوليتنا جميعًا».