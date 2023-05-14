مقرر المحور السياسي: بناء الدولة الديمقراطية الحديثة غاية الحوار الوطني

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تتعد محاوره ولجانه وقضاياه، لكن هدفه واحد وهو الانتقال إلى وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، لافتا إلى أنه لم يذكر المدنية لأنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دونها.

هلال: الحوار الوطني يحميه إرادة سياسية وجهود مخلصة

أضاف هلال، في كلمته خلال مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية النظام الانتخابي لمجلس النواب، وتذيعه قناة «إكسترا لايف»، أن طريق الحوار ليس ممهدا بالورود، وأن هناك معوقات ومشكلات لكن الذي يحميه هو إرادة سياسية من ناحية والجهود المخلصة على اختلاف التوجهات.

تنظيم المشاركة السياسية جوهر الديمقراطية

ولفت إلى أن كل محاور الحوار الوطني مهمة وليس السياسي فقط، ولكن يبدو المحور السياسي أكثر أهمية لأنه يتعلق بشكل نظام الحكم وكيفية صنع القرارات والسياسات العامة، لأن السياسة الاقتصادية هي قرار سياسي، وبالتالي المحور السياسي وموضوعاته تتصل بمدى تمثيل النظام السياسي لمطالب الناس واحتياجاتهم وأولوياتهم وصنع السياسات العامة وتنفيذها.

وأوضح أن تنظيم المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية، والمشاركة السياسية بالهيئة التشريعية التي هي المراقب الرئيسي لأداء الحكومة والوزارة، والموضوعات المتعلقة بالتمثيل السياسي تهدف للوصول في النهاية إلى تمثيل نيابي صحيح وتعبر عن مطالب ورغبات الناس.