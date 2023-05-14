ناجح إبراهيم في الحوار الوطني: القوانين وحدها لا تكفي للقضاء على التمييز

قال الدكتور ناجح إبراهيم، خلال الجلسة النقاشية الأولى للحوار الوطني، إنه ليس بالقانون وحده يحيى الإنسان ويمكن القضاء على التمييز، بل يجب مراعاة القيم الإنسانية قبل سن قوانين.

ضوابط للقضاء على كافة أشكال التمييز

وأضاف إبرهيم، خلال جلسة القضاء على كافة أشكال التمييز ضمن فعاليات الحوار الوطني، أن إنشاء مفاوضية للقضاء على التمييز لا بد أن يكون بضوابط تراعي خصائص المجتمع المصري، حتى لا يأتي وقت ويطالب البعض بأمور لا تتماشى مع قيمه.

وتابع ناجح إبراهيم بأن محاربة التمييز تحتاج لتقوى القلوب، والقوانين والمفوضية وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الآفة.