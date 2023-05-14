نائب «التنسيقية» يقترح تعديل «الدوائر الانتخابية» وتعريف الفئات في الحوار الوطني

دعا النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتطبيق نظم انتخابية متعددة خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، مقترحا تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف درويش: في ظل الضوابط الدستورية أرى لأول مرة في مجلس النواب وجود تمثيل قوي للعديد من الفئات المهمشة، كما أننا في حاجة إلى إعادة تعريف مسمى العمال والفلاحين مرة أخرى.

ووجه درويش، التحية إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتنوعها في تقديم الشخصيات والتوجهات.

تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

واقترح عضو مجلس النواب إعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، متابعا: أننا بحاجة إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة تعريف الفئات التي نص عليها الدستور، وأن يكون هناك قائمة تضم كافة أطياف الشعب.

ولفت إلى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وما تشمله من تنوع وأفكار، حيث تضم 26 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان، مشددا على ضرورة إعادة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى لا تكون بهذا الاتساع، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعريفات بعض الفئات كالعمال والفلاحين من خلال قوائم وطنية تضم الجميع.