لـ«ربات البيوت».. 9 طرق مهمة لحماية البصل من التلف

مع بداية فصل الصيف تبدأ عمليات الحصاد على نطاق واسع في محافظات الوجه البحري، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، حيث تبحث الكثير من «ربات البيوت»، على الطريقة الأفضل لتخزين البصل الجاف، وحمايته من التلف، نقدم لكم الحلول القطعية لحماية محصول وتخزين البصل من الهدر الزائد.

9 طرق للحفاظ على تخزين البصل دون تلف

وكشف الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضروات، بكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن الكثير من «ربات البيوت»، وغيرهن تُقدم على تخزين محصول البصل دون معرفة تامة بعوامل تخزينة وهو ما يؤدي إلى تلف كميات كبيرة منه تتخطى حاجز الـ 60%، وهو الأمر الذي يعود عليهم بخسائر مادية، علاوة على عدم الاستفادة منه في أمور الطهي، لافتاً إلى أن حماية محصول البصل عند التخزين، يكون من خلال الخطوات التالية:

- يحب إزالة قشرة البصل، ثم يجفف نحو شهر.

- عمليات تجفيف البصل يجب أن تكون في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس الحارقة، والرطوبة، حيث تتسبب أشعة الشمس في تغير طعم البصل ليصبح مرا، والرطوبة الزائدة في تلفه.

- قم بتعليق البصل داخل شبكة بلاستيك ووضعه داخل غرفة بها تهوية، أو الجراج الخاص بك، بحيث يكون المكان جاف وغير رطب.

- عند شراء البصل عليك أن تذبل قشرة البصل من حول منطقة الساق.

- عقب جفاف سيقان البصل بشكل كامل، استخدم مقص أو سكيناً لقطع جذور البصل.

- عليك أن تتجاهل نوعية البصل الذي لا يزال به سيقان خضراء، وهو ما يساعد على تلف البصل عند التخزين.

- اختار مكانا مظلما وبه تهوية مناسبة بحيث يكون بارداً في أثناء فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

- عند تخزين البصل أن تتراوح درجة حرارة مكان الحفظ له ما بين 4 حتى 10 درجات مئوية.

تخزين محصول البصل بوضعه على الأرض

- يقدم عدد كبير من المواطنين في تخزين محصول البصل بوضعه على الأرض، أو داخل طابق سفلي، «بدروم»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنبات البصل بالخضار إذا كان المكان دفء، أو إصابته بحالة تعفن، ولذلك ينصح أن تكون نسبة الرطوبة، حال تخزين البصل ما بين 65% حتى 70%.

زراعة وإنتاجية فدان البصل

وأضاف «المحروق»، أن زراعة البصل تكون في بداية شهر فبراير، أو مع بداية شهر مايو، ويكون على شكل خطوط، حيث يحتاج الفدان إلى نحو 150 ألف شتلة بصل، وينتج الفدان الواحد نحو 30 طن بصل، الذي يبلغ سعر الطن الواحد نحو 5 آلاف جنيه.